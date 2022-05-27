ABD’nin takım çeliği ihracatı Mart ayında %6 düştü

Cuma, 27 Mayıs 2022 09:06:58 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %6 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %38 artışla 8.402 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 16,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 10,7 milyon $’a kıyasla 16,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 6.314 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 5.085 mt’a kıyasla 6.024 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.055 mt ile Kanada takip etti. Mart ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.