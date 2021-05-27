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ABD’nin takım çeliği ihracatı Mart ayında %22,9 düştü

Perşembe, 27 Mayıs 2021 10:12:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %22,9 düşüşle ve 2020 yılının Mart ayına kıyasla %39,1 artışla 6.088 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 12,2 milyon $ ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 8,4 milyon $’a kıyasla 10,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 7.157 mt ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 3.599 mt’a kıyasla 5.084 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: ABD  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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