ABD’nin takım çeliği ihracatı Kasım ayında %6,3 düştü

Salı, 31 Ocak 2023 09:48:36 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %6,3 düşüşle ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %35,9 artışla 6.853 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 14,8 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 10,8 milyon $’a kıyasla 14 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke Ekim ayında kaydedilen 5.066 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 4.550 mt’a kıyasla 5.113 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.370 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.