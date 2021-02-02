ABD’nin takım çeliği ihracatı Kasım ayında %24,7 düştü

Salı, 02 Şubat 2021 10:28:10 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, Kasım ayında ABD’nin takım çeliği ihracatı Ekim ayına göre %24,7 ve 2019 yılı Kasım ayına kıyasla %23,1 düşüşle 6.535 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Ekim ayında kaydedilen 9 milyon $ ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 9,1 milyon $’a kıyasla 7,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 4.175 mt ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 4.431 mt’a kıyasla 3.556 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.