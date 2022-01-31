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ABD’nin takım çeliği ihracatı Kasım ayında %14 düştü

Pazartesi, 31 Ocak 2022 09:02:49 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %14 düşüşle ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %26,1 artışla 5.045 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 11,1 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 7,2 milyon $’a kıyasla 10,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 5.138 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 3.556 mt’a kıyasla 4.550 mt ile Meksika oldu. Kasım ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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