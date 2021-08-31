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ABD’nin takım çeliği ihracatı Haziran ayında %34,8 arttı

Salı, 31 Ağustos 2021 09:07:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %34,8 ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %215,5 artışla 6.956 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 10,3 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 4,9 milyon $’a kıyasla 11,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 4.322 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 1.854 mt’a kıyasla 6.501 mt ile Meksika oldu. Haziran ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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