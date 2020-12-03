ABD’nin takım çeliği ihracatı Eylül ayında %47,2 arttı

Perşembe, 03 Aralık 2020 09:52:55 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, Eylül ayında ABD’nin takım çeliği ihracatı Ağustos ayına göre %47,2 artış ve 2019 yılı Eylül ayına kıyasla %43,9 düşüşle 4.120 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Ağustos ayında kaydedilen 5,1 milyon $ ve önceki yıl Eylül ayında kaydedilen 10,2 milyon $’a kıyasla 7,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 2.404 mt ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 6.433 mt’a kıyasla 3.424 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.