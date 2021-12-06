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ABD’nin takım çeliği ihracatı Eylül ayında %16,6 arttı

Pazartesi, 06 Aralık 2021 09:21:21 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %16,6 ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %54,7 artışla 6.445 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 10,4 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 7,5 milyon $’a kıyasla 14,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 5.139 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 3.444 mt’a kıyasla 5.947 mt ile Meksika oldu. Eylül ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: ABD  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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