ABD’nin takım çeliği ihracatı Ekim ayında %14,9 azaldı

Cuma, 06 Ocak 2023 09:11:46 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı geçtiğimiz yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %14,9 ve 2021 yılının Ekim ayına kıyasla %30,8 düşüşle 7.517 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 17,3 milyon $’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 11,1 milyon $’a kıyasla 14,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke Eylül ayında kaydedilen 4.785 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 5.137 mt’a kıyasla 5.066 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 1.859 mt ile Kanada takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.