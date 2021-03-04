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ABD’nin takım çeliği ihracatı Aralık ayında %43,4 arttı

Perşembe, 04 Mart 2021 11:12:59 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ihracat verilerine göre, geçen yılın Aralık ayında ABD’nin takım çeliği ihracatı Kasım ayına göre %43,4 ve 2019 yılı Aralık ayına kıyasla %48,3 artışla 5.736 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Kasım ayında kaydedilen 7,2 milyon $ ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 10,7 milyon $’a kıyasla 8,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 3.556 mt ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 2.843 mt’a kıyasla 4.851 mt ile Meksika oldu. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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