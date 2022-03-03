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ABD’nin takım çeliği ihracatı Aralık ayında %11,2 düştü

Perşembe, 03 Mart 2022 09:08:50 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %11,2 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %21,9 düşüşle 4.481 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 10,8 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 8,8 milyon $’a kıyasla 10,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 4.550 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 4.852 mt’a kıyasla 3.941 mt ile Meksika oldu. Aralık ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.


Etiketler: çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri  Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »

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