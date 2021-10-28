ABD’nin takım çeliği ihracatı Ağustos ayında %6,5 düştü

Perşembe, 28 Ekim 2021 09:15:55 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin takım çeliği ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %6,5 düşüşle ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %91,6 artışla 5.528 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 11,1 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 5,4 milyon $’a kıyasla 10,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla takım çeliği ihraç ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 5.467 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 2.481 mt’a kıyasla 5.139 mt ile Meksika oldu. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt veya üzeri miktarda takım çeliği ihraç ettiği başka ülke olmadı.