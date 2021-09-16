ABD’nin standart boru ithalatı Temmuz ayında %7,8 düştü

Perşembe, 16 Eylül 2021 09:27:22 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %7,8 ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %7,6 düşüşle 49.461 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 66,4 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 48,6 milyon $’a kıyasla 64,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 13.529 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 10.288 mt’a kıyasla 11.345 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.291 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 8.152 mt ile Vietnam, 5.504 mt ile Güney Kore ve 4.832 mt ile Umman takip etti.