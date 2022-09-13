ABD’nin standart boru ithalatı Temmuz ayında %22,7 düştü

Salı, 13 Eylül 2022 09:04:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %22,7 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %49,7 artışla 73.915 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 108,1 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 64,5 milyon $’a kıyasla 111,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 14.762 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 11.299 mt’a kıyasla 14.671 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 13.819 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 13.135 mt ile Türkiye, 7.506 mt ile Tayland ve 6.582 mt ile Meksika takip etti.