ABD’nin standart boru ithalatı Şubat ayında %40,7 arttı

Salı, 12 Nisan 2022 09:07:55 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %40,7 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %27,4 artışla 42.889 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 99,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 36,9 milyon $’a kıyasla 73,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 11.092 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 11.474 mt’a kıyasla 12.424 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.321 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 6.029 mt ile Umman, 4.809 mt ile Meksika ve 3.531 mt ile Vietnam takip etti.