﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin standart boru ithalatı Şubat ayında %40,7 arttı

Salı, 12 Nisan 2022 09:07:55 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %40,7 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %27,4 artışla 42.889 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 99,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 36,9 milyon $’a kıyasla 73,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 11.092 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 11.474 mt’a kıyasla 12.424 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.321 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 6.029 mt ile Umman, 4.809 mt ile Meksika ve 3.531 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: boru borular ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

Benzer haberler

11 Nis

ABD’nin hat borusu ithalatı Şubat ayında %40,7 arttı
08 Nis

ABD’nin mekanik boru ihracatı Ocak ayında %53,6 arttı
08 Nis

ABD’nin OCTG boru ithalatı Şubat ayında %4,6 düştü
31 Mar

ABD’nin hat borusu ihracatı Ocak ayında %109,7 arttı
30 Mar

ABD’nin OCTG boru ihracatı Ocak ayında %20,5 arttı
25 Mar

ABD’nin yapısal boru ihracatı Ocak ayında %27,9 arttı
22 Mar

ABD’nin yapısal boru ithalatı Ocak ayında %7,4 düştü
21 Mar

ABD’nin mekanik boru ithalatı Ocak ayında %9,8 düştü
15 Mar

ABD’nin standart boru ithalatı Ocak ayında %0,4 düştü
14 Mar

ABD’nin hat borusu ithalatı Ocak ayında %41,2 düştü