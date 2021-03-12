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ABD’nin standart boru ithalatı Ocak ayında %1,9 arttı

Cuma, 12 Mart 2021 10:09:30 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin standart boru ithalatı, Aralık ayına kıyasla %1,9 artış ve 2020 yılı Ocak ayına kıyasla %33,7 düşüşle 36.035 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 33,1 milyon $’a ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 52,7 milyon $’a kıyasla 36,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 8.763 mt’a ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 11.957 mt’a kıyasla 12.449 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 6.072 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 3.577 mt ile Vietnam, 3.531 mt ile Umman ve 3.531 mt ile Meksika takip etti.

 


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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