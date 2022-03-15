ABD’nin standart boru ithalatı Ocak ayında %0,4 düştü

Salı, 15 Mart 2022 09:05:18 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %0,4 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %74,6 artışla 62.931 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 98,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 36,6 milyon $’a kıyasla 99,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 10.607 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 6.072 mt’a kıyasla 13.715 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Birleşik Arap Emirlikleri’ni, 11.092 mt ile Kanada, 10.482 mt ile Umman, 7.715 mt ile Türkiye ve 6.357 mt ile İspanya takip etti.