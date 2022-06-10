﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin standart boru ithalatı Nisan ayında %19,4 düştü

Cuma, 10 Haziran 2022 09:05:37 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %19,4 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %40,7 artışla 65.569 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 126,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 55,6 milyon $’a kıyasla 108 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 17.105 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 14.017 mt’a kıyasla 14.084 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 13.989 mt ile Türkiye, 10.709 mt ile Meksika, 7.035 mt ile İspanya ve 4.435 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Hint Welspun ve Tata Steel hidrojen dağıtımına yönelik çelik boru üretmek için iş birliğine gitti

10 Haz | Çelik Haberler

TMK Sinar boru tesisinde yeni yüksek kaliteli ürünler üretecek

10 Haz | Çelik Haberler

MOC: Çin’de ortalama çelik fiyatları 30 Mayıs-5 Haziran döneminde arttı

10 Haz | Çelik Haberler

ABD’de yerel doğal gaz ve muhafaza borusu fiyatları sabit

10 Haz | Boru

Çin’de yerel çelik boru fiyatları hafifçe dalgalandı

09 Haz | Boru

ABD’nin hat borusu ithalatı Nisan ayında %4,7 arttı

09 Haz | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Mart döneminde %54,7 artış gösterdi

08 Haz | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları sabit kaldı

08 Haz | Boru

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Mart döneminde %55,5 arttı

08 Haz | Çelik Haberler

ABD Kanada’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik incelemelerin ön sonuçlarını açıkladı

08 Haz | Çelik Haberler