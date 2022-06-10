ABD’nin standart boru ithalatı Nisan ayında %19,4 düştü

Cuma, 10 Haziran 2022 09:05:37 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %19,4 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %40,7 artışla 65.569 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 126,2 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 55,6 milyon $’a kıyasla 108 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 17.105 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 14.017 mt’a kıyasla 14.084 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 13.989 mt ile Türkiye, 10.709 mt ile Meksika, 7.035 mt ile İspanya ve 4.435 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.