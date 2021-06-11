ABD’nin standart boru ithalatı Nisan ayında %11,2 arttı

Cuma, 11 Haziran 2021 10:11:43 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %11,2 ve 2020 yılının Nisan ayına kıyasla %8,9 artışla 46.599 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 49,6 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 39,2 milyon $’a kıyasla 55,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 14.227 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 8.086 mt’a kıyasla 14.017 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 10.256 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 4.864 mt ile Meksika, 4.769 mt ile Umman ve 3,791 mt ile Güney Kore takip etti.