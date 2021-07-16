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ABD’nin standart boru ithalatı Mayıs ayında %5,9 arttı

Cuma, 16 Temmuz 2021 09:53:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %5,9 artışla ve 2020 yılının Mayıs ayına kıyasla %19,7 düşüşle 49.384 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 55,6 milyon $’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 51,9 milyon $’a kıyasla 59 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 4.769 mt’a ve 2020 yılının Mayıs ayında kaydedilen 1.625 mt’a kıyasla 5.295 mt ile Umman oldu. Umman’ı 5.129 mt ile Güney Kore, 4.135 mt ile Türkiye, 2.647 mt ile Vietnam ve 1.234 mt ile Çin takip etti.


Etiketler: çelik üretimi  ABD  ith/ihr istatistikleri  borular  boru  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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