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ABD’nin standart boru ithalatı Mayıs ayında %45,9 arttı

Salı, 19 Temmuz 2022 09:05:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %45,9 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %93,8 artışla 95.683 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 108 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 59 milyon $’a kıyasla 160,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 4.435 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 9.553 mt’a kıyasla 17.125 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Birleşik Arap Emirlikleri’ni, 14.973 mt ile Kanada, 12.464 mt ile İspanya, 12.033 mt ile Türkiye ve 9.540 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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