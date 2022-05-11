ABD’nin standart boru ithalatı Mart ayında %89,6 arttı

Çarşamba, 11 Mayıs 2022 09:28:33 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %89,6 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %94 artışla 81.334 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 73,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 49,6 milyon $’a kıyasla 126,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 12.424 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 14.227 mt’a kıyasla 17.105 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.296 mt ile Türkiye, 13.417 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 8.626 mt ile Meksika ve 6.753 mt ile Güney Kore takip etti.