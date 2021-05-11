ABD’nin standart boru ithalatı Mart ayında %24,5 arttı

Salı, 11 Mayıs 2021 11:00:01 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, bu yılın Mart ayında ABD’nin standart boru ithalatı, Şubat ayına kıyasla %24,5 artışla ve 2020 yılı Mart ayına kıyasla %15,1 düşüşle 41.922 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 36,9 milyon $’a ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 48,1 milyon $’a kıyasla 49,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 11.474 mt’a ve 2020 yılı Mart ayında kaydedilen 14.501 mt’a kıyasla 14.227 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 5.126 mt ile Meksika, 5.086 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 4.079 mt ile Umman ve 3.985 mt ile Güney Kore takip etti.