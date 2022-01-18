ABD’nin standart boru ithalatı Kasım ayında %8,9 arttı

Salı, 18 Ocak 2022 09:04:03 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %8,9 ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %9 artışla 48.975 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 75,1 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 38,4 milyon $’a kıyasla 81,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 12.174 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 10.739 mt’a kıyasla 13.611 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.482 mt ile Vietnam, 7.314 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 5.308 mt ile Güney Kore ve 3.051 mt ile Meksika takip etti.