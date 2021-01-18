ABD’nin standart boru ithalatı Kasım ayında %27,6 arttı

Pazartesi, 18 Ocak 2021 10:04:11 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında ABD’nin standart boru ithalatı, Ekim ayına kıyasla %27,6 artış ancak 2019 yılı Kasım ayına kıyasla %19,1 düşüşle 44.919 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 30 milyon $’a ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 52,2 milyon $’a kıyasla 38,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 10.902 mt’a ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 12.460 mt’a kıyasla 10.739 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 10.615 mt ile Tayland, 9.324 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 2.987 mt ile Vietnam ve 2.919 mt ile Umman takip etti.