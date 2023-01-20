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ABD’nin standart boru ithalatı Kasım ayında %10,8 düştü

Cuma, 20 Ocak 2023 09:03:45 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %10,8 düşüşle ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %42,3 artışla 69.706 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 115,5 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 81,6 milyon $’a kıyasla 100,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 1.676 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 7.314 mt’a kıyasla 15.354 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. BAE’yi, 13.085 mt ile Kanada, 8.139 mt ile Umman, 7.938 mt ile Vietnam ve 6.416 mt ile İspanya takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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