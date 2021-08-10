ABD’nin standart boru ithalatı Haziran ayında %8,7 arttı

Salı, 10 Ağustos 2021 09:22:24 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %8,7 ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %6,9 artışla 53.667 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 59 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 47,4 milyon $’a kıyasla 66,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 13.529 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 12.429 mt’a kıyasla 13.529 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 10.109 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 7.743 mt ile Güney Kore, 4.506 mt ile Meksika ve 4.466 mt ile Vietnam takip etti.