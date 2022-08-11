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ABD’nin standart boru ithalatı Haziran ayında %29,2 düştü

Perşembe, 11 Ağustos 2022 09:05:40 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %29,2 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %26,5 artışla 67.759 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 160,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 66,3 milyon $’a kıyasla 108,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 14.973 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 13.486 mt’a kıyasla 14.762 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.644 mt ile Umman, 8.301 mt ile Güney Kore, 8.054 mt ile Vietnam ve 7.014 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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