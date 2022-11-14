ABD’nin standart boru ithalatı Eylül ayında %19 arttı

Pazartesi, 14 Kasım 2022 09:03:10 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %19 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %23 artışla 70.932 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 94,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 79,9 milyon $’a kıyasla 103,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 15.063 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 12.979 mt’a kıyasla 13.539 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 11.748 mt ile Türkiye, 11.069 mt ile Güney Amerika, 8.154 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 6.382 mt ile Vietnam takip etti.