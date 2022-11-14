﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin standart boru ithalatı Eylül ayında %19 arttı

Pazartesi, 14 Kasım 2022 09:03:10 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %19 ve geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %23 artışla 70.932 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 94,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 79,9 milyon $’a kıyasla 103,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 15.063 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 12.979 mt’a kıyasla 13.539 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 11.748 mt ile Türkiye, 11.069 mt ile Güney Amerika, 8.154 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 6.382 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Kasım başında %2,1 düştü

14 Kas | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık artarken, Kanada’da azaldı

14 Kas | Çelik Haberler

Erciyas Çelik Boru’nun net kârı ve satış gelirleri Ocak-Eylül döneminde arttı

11 Kas | Çelik Haberler

ABD’de resmi kutu profil fiyatları indirimlere rağmen hala sabit

11 Kas | Boru

ABD’de yerel API X-52 hat borusu fiyatları

11 Kas | Boru

ABD’nin hat borusu ithalatı Eylül ayında %42,1 arttı

11 Kas | Çelik Haberler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları yumuşadı

10 Kas | Boru

ABD’nin OCTG boru ithalatı Eylül ayında %1,1 arttı

10 Kas | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları sabit

09 Kas | Boru

ABD’de yerel standart boru fiyatları hala çoğunlukla sabit

09 Kas | Boru