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ABD’nin standart boru ithalatı Eylül ayında %18,2 arttı

Cuma, 12 Kasım 2021 09:04:51 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %18,2 ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %31,2 artışla 58.509 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 72 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 37,7 milyon $’a kıyasla 80,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 13.339 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 11.186 mt’a kıyasla 13.145 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 12.387 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 10.064 mt ile Güney Kore, 6.042 mt ile Umman ve 4.851 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: boru  çelik üretimi  ABD  Kuzey Amerika  borular  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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