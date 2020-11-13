ABD’nin standart boru ithalatı Eylül ayında %14,5 düştü

Cuma, 13 Kasım 2020 09:36:02 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak yapılan açıklamaya göre, Eylül ayında ABD’nin standart boru ithalatı, Ağustos ayına kıyasla %14,5 ve 2019 yılı Eylül ayına kıyasla %6,5 düşüşle 44.586 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 47,4 milyon $’a ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 48,9 milyon $’a kıyasla 37,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 12.158 mt’a ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 12.585 mt’a kıyasla 11.186 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 9.273 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 6.271 mt ile Güney Kore, 5.552 mt ile Vietnam ve 3.229 mt ile Umman takip etti.