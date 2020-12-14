ABD’nin standart boru ithalatı Ekim ayında %21 düştü

Pazartesi, 14 Aralık 2020 10:06:44 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında ABD’nin standart boru ithalatı, Eylül ayına kıyasla %21 ve 2019 yılı Ekim ayına kıyasla %27,9 düşüşle 35.201 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 37,7 milyon $’a ve 2019 yılı Ekim ayında kaydedilen 48,4 milyon $’a kıyasla 30 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 11.186 mt’a ve 2019 yılı Ekim ayında kaydedilen 14.254 mt’a kıyasla 10.902 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 5.175 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 4.443 mt ile Güney Kore, 4.255 mt ile Vietnam ve 2.887 mt ile Umman takip etti.