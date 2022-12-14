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ABD’nin standart boru ithalatı Ekim ayında %10,2 arttı

Çarşamba, 14 Aralık 2022 09:04:11 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %10,2 ve geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %72,7 artışla 78.147 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 103,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 75,5 milyon $’a kıyasla 115,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Eylül ayında kaydedilen 13.538 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ekim ayında kaydedilen 12.004 mt’a kıyasla 16.448 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 14.948 mt ile Tayland, 10.385 mt ile Vietnam, 8.321 mt ile Türkiye ve 7.763 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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