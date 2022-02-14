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ABD’nin standart boru ithalatı Aralık ayında %28,9 arttı

Pazartesi, 14 Şubat 2022 09:06:40 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %28,9 ve 2020 yılının Aralık ayına kıyasla %78,5 artışla 63.162 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 81,6 milyon $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 33,1 milyon $’a kıyasla 98,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 7.319 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 6.540 mt’a kıyasla 10.607 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Birleşik Arap Emirlikleri’ni, 10.047 mt ile Kanada, 9.324 mt ile Türkiye, 6.829 mt ile Umman ve 6.539 mt ile Güney Kore takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  boru  çelik üretimi  ABD  borular  ith/ihr istatistikleri  |  benzer haberler »


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