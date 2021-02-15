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ABD’nin standart boru ithalatı Aralık ayında %21,2 azaldı

Pazartesi, 15 Şubat 2021 10:00:22 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından İstatistik Kurumu verilerine dayanılarak yapılan açıklamaya göre, Aralık ayında ABD’nin standart boru ithalatı, Kasım ayına kıyasla %21,2 ve 2019 yılı Aralık ayına kıyasla %26,5 düşüşle 62.975 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 38,4 milyon $’a ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 45,9 milyon $’a kıyasla 33,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 10.739 mt’a ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 10.083 mt’a kıyasla 8.763 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 6.540 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 4.681 mt ile Türkiye, 3.487 mt ile Umman ve 2.482 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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