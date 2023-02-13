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ABD’nin standart boru ithalatı Aralık ayında %15,3 düştü

Pazartesi, 13 Şubat 2023 09:04:24 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %15,3 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %6,6 düşüşle 70.711 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 100,7 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 98,4 milyon $’a kıyasla 88,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 13.085 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 10.047 mt’a kıyasla 10.136 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.601 mt ile Türkiye, 8.436 mt ile Güney Kore, 7.447 mt ile İspanya ve 6.869 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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