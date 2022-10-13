ABD’nin standart boru ithalatı Ağustos ayında %19,4 düştü

Perşembe, 13 Ekim 2022 09:04:34 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %19,4 düşüşle ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %20,8 artışla 59.597 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 111,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 72 milyon $’a kıyasla 94,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 14.671 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 13.217 mt’a kıyasla 15.063 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.608 mt ile Türkiye, 6.584 mt ile Meksika, 5.609 mt ile Güney Kore ve 4.797 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.