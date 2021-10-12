ABD’nin standart boru ithalatı Ağustos ayında %0,1 arttı

Salı, 12 Ekim 2021 09:00:16 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin standart boru ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %0,1 artışla ve 2020 yılının Ağustos ayına kıyasla %5 düşüşle 49.512 mt seviyesinde yer aldı.

Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 64,6 milyon $’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 47,4 milyon $’a kıyasla 72 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla standart boru ithal ettiği ülke, Temmuz ayında kaydedilen 11.345 mt’a ve 2020 yılının Ağustos ayında kaydedilen 12.158 mt’a kıyasla 13.339 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 9.773 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri, 5.239 mt ile Umman, 4.353 mt ile Güney Kore ve 3.726 mt ile Türkiye takip etti.