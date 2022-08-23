ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Haziran ayında %1,8 arttı

Salı, 23 Ağustos 2022 09:41:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %1,8 artış ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %2,7 düşüşle 10.470 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 20,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 16,2 milyon $’a kıyasla 22,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 2.665 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 1.658 mt’a kıyasla 4.099 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 1.605 mt ile İtalya ve 1.111 mt ile Kanada takip etti.