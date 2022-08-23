﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Haziran ayında %1,8 arttı

Salı, 23 Ağustos 2022 09:41:19 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %1,8 artış ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %2,7 düşüşle 10.470 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 20,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 16,2 milyon $’a kıyasla 22,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 2.665 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 1.658 mt’a kıyasla 4.099 mt ile Almanya oldu. Almanya’yı, 1.605 mt ile İtalya ve 1.111 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’nin çekme tel ihracatı Haziran ayında %10,3 arttı

23 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı Haziran ayında %25 arttı

19 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ihracatı Haziran ayında %13,9 düştü

18 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin inşaat demiri ithalatı Haziran ayında %51,3 düştü

17 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak çubuk ihracatı Haziran ayında %22,1 arttı

17 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin profil ihracatı Haziran ayında %9,8 arttı

16 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin sıcak çubuk ithalatı Haziran ayında %1,4 düştü

16 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin rulo levha ihracatı Haziran ayında %8,4 düştü

15 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin filmaşin ithalatı Haziran ayında %49 düştü

15 Ağu | Çelik Haberler

ABD’nin soğuk rulo sac ihracatı Haziran ayında %5,8 düştü

12 Ağu | Çelik Haberler