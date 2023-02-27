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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı Aralık ayında %5,2 arttı

Pazartesi, 27 Şubat 2023 09:05:00 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %5,2 artışla ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %14,1 düşüşle 8.039 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 15,2 milyon $’a ve 2021 yılının Aralık ayında kaydedilen 15,3 milyon $’a kıyasla 16,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ithal ettiği ülke Kasım ayında kaydedilen 1.743 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 1.742 mt’a kıyasla 1.624 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.434 mt ile Almanya takip etti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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