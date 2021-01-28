ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Kasım ayında %10 düştü

Perşembe, 28 Ocak 2021 09:46:49 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %10 düşüş ve 2019 yılı Kasım ayına kıyasla %10,9 artışla 7.301 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 17,6 milyon $ ve önceki yılın Kasım ayında kaydedilen 16,3 milyon $’a kıyasla 16,2 milyon $ oldu.

Kasım ayında ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 3.055 mt ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 2.928 mt’a kıyasla, 3.819 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 2.924 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.