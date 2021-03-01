ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Aralık ayında %5,3 arttı

Pazartesi, 01 Mart 2021 09:43:44 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %5,3 artış ve 2019 yılı Aralık ayına kıyasla %22,4 yükselişle 7.689 mt seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Kasım ayında kaydedilen 2.924 mt ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 2.581 mt’a kıyasla, 3.649 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 3.132 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka ülke olmadı.