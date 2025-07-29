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ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı 2025’in Mayıs ayında %14,9 yükseldi

Salı, 29 Temmuz 2025 10:11:27 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %14,9 artış ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %23,1 düşüşle 8.770 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 21,4 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 29 milyon $’a kıyasla 24,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 3.376 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 3.947 mt’a kıyasla 3.994 mt ile Meksika oldu. Kanada’yı, 3.723 mt ile Kanada takip etti. Mayıs ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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