ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı 2025’in Kasım ayında %28,7 geriledi

Çarşamba, 18 Şubat 2026 14:05:15 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre geçtiğimiz yılın Kasım ayında ABD’nin soğuk bitirilmiş çubuk ihracatı bir önceki aya kıyasla %28,7 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %26,8 düşüşle 7.015 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 33,11 milyon $’a ve 2024 yılı Kasım ayında kaydedilen 26,56 milyon $’a kıyasla 24,28 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 3.854 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 3.029 mt’a kıyasla 3.284 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı, 2.670 mt ile Kanada takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri soğuk bitirilmiş çubuk ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


