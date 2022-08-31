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ABD’nin slab ithalatı Temmuz ayında %23,7 düştü

Çarşamba, 31 Ağustos 2022 09:04:42 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %23,7 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %55,9 düşüşle 273.544 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 375,6 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 517,3 milyon $’a kıyasla 330,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla slab ithalatını, Haziran ayında kaydedilen 107.409 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 337.125 mt’a kıyasla 177.724 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 62.667 mt ile Meksika, 27.095 mt ile Kanada ve 6.057 mt ile Japonya takip etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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