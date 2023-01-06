ABD’nin slab ithalatı Kasım ayında %32,8 düştü

Cuma, 06 Ocak 2023 09:07:17 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %32,8 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %62,2 düşüşle 136.049 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 138,6 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 289,6 milyon $’a kıyasla 87,2 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla slab ithalatını Ekim ayında kaydedilen 107.111 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 76.452 mt’a kıyasla 116.007 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 20.043 mt Kanada takip etti.