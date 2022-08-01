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ABD’nin slab ithalatı Haziran ayında %80,7 arttı

Pazartesi, 01 Ağustos 2022 09:04:16 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %80,7 artışla ve geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %32,7 düşüşle 358.452 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 156,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 400,3 milyon $’a kıyasla 375,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla slab ithalatını, Mayıs ayında kaydedilen 65.180 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 226.611 mt’a kıyasla 107.409 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 94.606 mt ile Meksika, 91.742 mt ile Rusya, 29.521 mt ile Hindistan ve 21.459 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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