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ABD’nin slab ithalatı Mayıs ayında %19,2 düştü

Perşembe, 30 Haziran 2022 09:04:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %19,2 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %57,1 düşüşle 198.335 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 174,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 325,7 milyon $’a kıyasla 156,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla slab ithalatını, Nisan ayında kaydedilen 40.948 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 54.761 mt’a kıyasla 102.867 mt ile Meksika’dan yaptı. Meksika’yı, 65.180 mt ile Brezilya, 16.632 mt ile Hindistan ve 13.648 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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