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ABD’nin slab ithalatı Ağustos ayında %17,3 düştü

Cuma, 30 Eylül 2022 09:01:47 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %17,3 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %47,7 düşüşle 226.086 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 330,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 382,9 milyon $’a kıyasla 213,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla slab ithalatını, Temmuz ayında kaydedilen 177.724 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 206.105 mt’a kıyasla 121.764 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 78.732 mt ile Meksika, 21.573 mt ile Kanada ve 4.018 mt ile İtalya takip etti.


Etiketler: Slab Yarı Mamul ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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