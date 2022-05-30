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ABD’nin slab ithalatı Nisan ayında %8,9 düştü

Pazartesi, 30 Mayıs 2022 09:18:43 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin slab ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %8,9 ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %61,6 düşüşle 245.359 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 183,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 465,8 milyon $’a kıyasla 174,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD en fazla slab ithalatını, Mart ayında kaydedilen 199.743 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 473.045 mt’a kıyasla 145.601 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı, 43.955 mt ile Rusya, 40.948 mt ile Meksika ve 14.855 mt ile Kanada takip etti.


Etiketler: Slab Yarı Ürünler ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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